9 yaşındaki Bircan'ın feci ölümü

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çakallık Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynayan Bircan Eliş'in (9) boynuna iddiaya göre ağaca asılı olan ip dolandı.

İpten kurtulamayan Eliş, hareketsiz kalırken, durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bircan Eliş'in nefessiz kalarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNESİ SERADA, BABASI ŞANLIURFA'DAYDI

Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ve otopsinin ardından Bircan Eliş'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Olay anında küçük kızın annesinin çalıştığı serada, babasının da bir iş için gittiği memleketi Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi.