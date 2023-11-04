9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkan sanığı gözleri ele verdi

Küçük çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken saldırgan Veysel İlhan ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.



Veysel İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıs hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verildi.



167 ŞÜPHELİ LİSTESİ YAPILDI



Polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameralarında şüphelinin göz kayması rahatsızlığı bulunduğunu belirledi. Emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve göz kayması hastalığı olan toplamda 167 şüphelinin listesi yapıldı.



Alınan izinler sonrası, ikinci şüpheli olarak evinden alınan Veysel İlhan’dan, suçunu reddetti.



İlhan’ın evindeki aramalar sonucunda olay günü kullandığı bisiklet, giydiği kıyafet ve 3 biber gazı ele geçirildi.



İlhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.