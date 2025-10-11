Çocuk istismarcısına ilk duruşmada 10 yıl hapis

Antalya'da çocuk istismarcısı site görevlisinin cezası belli oldu.



Olay, 2 Aralık 2024'te Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Çocuğun annesi Ö.D., oturduğu sitenin görevlisi İbrahim A.'ya (27) işi olduğunu belirterek, okuldan dönen kızına vermesi için evinin anahtarını teslim etti.

Okuldan dönen 9 yaşındaki L.S.'ye anahtarı teslim eden İbrahim A., çocuğun eve girmesinden kısa süre sonra kendisi de peşinden giderek çocuğa cinsel istismarda bulundu.

7 Aralık 2024'te L.S., annesi Ö.D.'ye olay günü yaşananları anlattı. Ö.D., site görevlisi İbrahim A.'nın bulunduğu ofise giderek ona saldırdı.