Çocuk istismarcısına ilk duruşmada 10 yıl hapis
Antalya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan site görevlisi, ilk duruşmada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya'da çocuk istismarcısı site görevlisinin cezası belli oldu.
Olay, 2 Aralık 2024'te Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Çocuğun annesi Ö.D., oturduğu sitenin görevlisi İbrahim A.'ya (27) işi olduğunu belirterek, okuldan dönen kızına vermesi için evinin anahtarını teslim etti.
Okuldan dönen 9 yaşındaki L.S.'ye anahtarı teslim eden İbrahim A., çocuğun eve girmesinden kısa süre sonra kendisi de peşinden giderek çocuğa cinsel istismarda bulundu.
7 Aralık 2024'te L.S., annesi Ö.D.'ye olay günü yaşananları anlattı. Ö.D., site görevlisi İbrahim A.'nın bulunduğu ofise giderek ona saldırdı.
Yaşananların ardından anne Ö.D., İbrahim A.'dan şikayetçi oldu. İbrahim A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
"SANIK CEZASIZ KALMADI"
Davada dün ilk kez hakim karşısına çıkan İbrahim A., suçlamaları reddederek beraat talep etti. Mağdur L.S. pedagog eşliğinde olayı anlattı.
Mahkeme heyeti, tüm beyanlar ve delilleri değerlendirerek sanık İbrahim A.'nın "12 yaşından küçük çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçunu işlediğine hükmetti ve 10 yıl hapis cezası verdi.
Duruşma sonrası anne Ö.D. ve avukatı sanığın cezasız kalmadığını söyledi.
