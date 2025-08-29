9 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi: Şüpheli yakalandı

NE OLMUŞTU?



Diyarbakır'da 27 Ağustos öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi’nde bir kişi, tişörtünden tuttuğu erkek çocuğu zorla götürülmeye çalıştı.



Bu sırada çocuğun ağlayarak "ağabey beni kurtar" dediği inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan (42) şüpheliye müdahale etti.



Çocuk şüphelinin elinden kaçıp kurtuldu. Aslan’ın, şüpheliye müdahale ederken attığı yumruğun parke standına denk gelmesiyle ik parmağı kırıldı.



Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.



Ailenin de şikayeti üzerine polis, çevredeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye almıştı.