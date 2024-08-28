9 yaşındaki çocuk güneş panelinde yandı: 1,5 ay yoğun bakımda kaldı

Bursa'da güneş panelinin kırılmasıyla üzerine dökülen sıcak su sonucu vücudunda derin yanıklar oluşan 9 yaşındaki kız çocuğu, üç aylık tedavi sonucu sağlığına kavuştu.

9 yaşındaki çocuk güneş panelinde yandı: 1,5 ay yoğun bakımda kaldı

Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşen olayda 9 yaşındaki kız çocuğu, kardeşi ile birlikte evin çatısı bulunan panelinde oyun oynadığı sırada panel camlarının kırılması sonucu üzerine dökülen sıcak suyla yandı.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi Merkezi'ne sevk edilen ve durumu ciddi olan kız, hemen yoğun bakıma alındı.

45 gün kadar yoğun bakımda kalan minik hasta, günden güne iyiye gitmesi ile üç aylık tedavinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

9 yaşındaki çocuk güneş panelinde yandı: 1,5 ay yoğun bakımda kaldı - 1

Hastanın tedavisini yürüten Şehir Hastanesi Merkezi Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, çocuk yanıklarında birçok etkenin olabileceğine dikkat çekti.

Son dönemlerde artan sıklıkta güneş paneli yanığını da gördüklerini dile getiren Op. Dr. Dayı, " panellerinin bir oyun alanı gibi kullanılması çocuğun yanmasını oldukça kolaylaştırıyor. Bu durum bu tarz vakaları da arttırmaktadır. Bu yanıklar oldukça ciddi yanıklardır. Gelen hastalarımız hep yoğun bakıma alınmakta ve süreci de baya bir sancılı geçmektedir. Gelen hastalarımız, sağlıkla taburcu olabildi ama tabii ki izler, kalıcı büzüşmeler gibi sonuçları da olan bir durumla karşılaşmaktayız." dedi.

"AİLELER DİKKATLİ OLMALI"

Bu tarz çocuk yanık vakalarında artışların olmaması ve üzücü durumların yaşanmaması adına ailelere büyük bir sorumluluk düştüğünün altını çizen Op. Dr. Dayı, "Ailelerin, çocuklarının oyun alanlarını dikkatlice tanımlamaları gerekmektedir. Ailelerimizden, çocukların güneş panelinde kaymalarını, o çevrede oyun oynamalarını veya güneş panelinde olan suya kolaylıkla ulaşabilmelerini önlemelerini istiyorum ve bekliyorum. Hem aileler hem çocuklar hem de bizler üzülmeyelim.

Burada son muayenesini yaptığımız hastamız şükürler olsun taburcu olabildi. Gerekli bazı giysilerini giyiyor ve gerekli kremlerini kullanıyor.

Gerekli fizik tedaviler önerildi ancak tabii ki yine bir yaranın iyileşmesi açısından bir süreç devam ediyor. Yani yanık olduğu gibi veya hastaneden çıktığı gibi bitmiyor, hayatına getirdiği bazı ek yükler oluyor." şeklinde konuştu.

"BÜYÜK ACI HİSSETTİK"

Yaşadıkları üzücü durumu anlatan baba ise, "Köyde çatıda bulunan güneş panelinin üzerinden kaymak istemişler. Kardeşi kayabilmiş ama ablası kayamamış ve cam kırılmış. İster istemez sıcak su üzerine boşandı. Hemen Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gittik. Oradan da Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk ettiler. Yanık merkezine geldikten hemen sonra kızım solunum cihazına bağlandı.

Durumu ciddiyetini koruyordu. Aşağı yukarı 40-45 gün kadar falan kaldı. Ondan sonra bir 40-45 gün kadar da normal serviste kaldı. Şu anda taburcu olduk." ifadelerini kullandı.

Bir baba olarak yaşadıkları durumdan büyük bir acı hissettiklerini belirten Yiğit, başkalarının bu acıyı çekmemesi için çocuklarını uyarmaları ve oyun alanlarının dışına çıkmaması için ikaz etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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