9 yaşındaki çocuk ormanı yanmaktan kurtardı: "Alkışlar Poyraz Emir'e"

Yaklaşık bir ay önce Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyündeki yayla evlerinin bahçesinde oynayan Poyraz Emir, ormanlık alandan duman çıktığını fark ederek durumu ailesine bildirdi.

Çankırı 'da bir çocuğun dikkati orman yangınının önüne geçti.

"ALKIŞLAR POYRAZ EMİR'E"

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Poyraz Emir’e teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Sizi bir kahramanla tanıştırmak istiyorum. Geçtiğimiz yaz Poyraz Emir'in dikkati ve ailesine haber vermesiyle birlikte olası büyük bir yangının önüne geçildi. Alkışlar Poyraz Emir'e."