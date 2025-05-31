9 yaşındaki çocuk takla atan otomobilden yola savruldu
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 9 yaşındaki çocuk taklalar atan otomobilden yola savruldu.
Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.A.’nın (21) kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan L.A. (29) idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, kazada 5 kişi yaralandı.
Emniyet kemeri takan 2 yolcunun hafif yaralandığı ve hastanedeki müdahalenin ardından aynı gün taburcu olduğu öğrenildi.
EMNİYET KEMERİ OLMAYAN ÇOCUK ARAÇTAN YOLA FIRLADI
Emniyet kemeri kullanmayan arka koltukta yolcu olan 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk, taklalar atan otomobilden yola düştü.
Kaza esnasında yolda seyir halinde olan diğer sürücüler yola savrularak düşen çocuğu sakinleştirerek kazanın ilk şokunu atlatmasını sağladı.
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