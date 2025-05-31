9 yaşındaki çocuk takla atan otomobilden yola savruldu

Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.A.’nın (21) kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan L.A. (29) idaresindeki otomobile çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, kazada 5 kişi yaralandı.



Emniyet kemeri takan 2 yolcunun hafif yaralandığı ve hastanedeki müdahalenin ardından aynı gün taburcu olduğu öğrenildi.