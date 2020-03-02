9 yaşındaki Eylül'e çarpan servis şoförüne tahliye

İstanbul Avcılar'da ilkokul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü Hüseyin Y. tahliye edildi.



Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada servis şoförü Hüseyin Y. hakim karşısına çıktı.



Mahkeme heyeti sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. 4 aydır cezaevinde bulunan Hüseyin Y.'nin tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.



Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nda geçtiğimiz yıl kasım ayında meydana gelen kazada, Hüseyin Y. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olmuştu.

O ANLAR KAMERADA...