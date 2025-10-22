9 yaşındaki Hüseyin'in acı ölümü

Merkeze bağlı Eynegazi köyünde dedesiyle tarlaya giden 9 yaşındaki Hüseyin Başkan, hareket halindeki traktöre binmek isterken düştü.



Bu sırada çocuk, traktörün arkasına takılı toprağı düzeltmek için kullanılan tarım aletinin altında kaldı.



Dedesi tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralı çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.