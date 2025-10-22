9 yaşındaki Hüseyin'in acı ölümü

Kütahya'da, 9 yaşındaki Hüseyin Başkan, traktörün arkasına takılı tarım aletinin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Eynegazi köyünde dedesiyle tarlaya giden 9 yaşındaki Hüseyin Başkan, hareket halindeki traktöre binmek isterken düştü.

Bu sırada çocuk, traktörün arkasına takılı toprağı düzeltmek için kullanılan tarım aletinin altında kaldı.

Dedesi tarafından Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralı çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

