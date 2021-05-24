9 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden 74 yaşındaki şahsa 6 yıl hapis cezası

Kayseri’de 9 yaşındaki kız çocuğunu, futbol sahasına oyun oynadığı esnada yanına çağırarak taciz eden 74 yaşındaki şahsa 6 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık M.U. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, 9 yaşındaki mağdurun anne ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.U. kendini, “Ben böyle bir şey yapmadım. Burada çok zor haldeyim. Ben burada hayatımı çok zor devam ettiriyorum. Ben tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” diye savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.U.’yu ‘çocuğa yönelik taciz’ suçundan 6 yıl hapis cezası çarptırırken, sanığın 19 ay tutuklu bulunmasını göze alarak tahliyesine karar verdi.