9 yaşındaki kızına cinsel istismarla suçlanan adama 18 yıl 9 ay hapis

Konya’da 9 yaşındaki kızına cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan baba, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi B.Ş., bu yıl nisan ayında, annesi S.Ş.’ye, babası M.Ş.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. S.Ş., Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip eşi hakkında şikayetçi oldu.



Jandarma tarafından gözaltına alınan M.Ş., 6 Nisan’da sevk edildiği mahkemede tutuklandı. M.Ş., ifadesinde, “Eşimle aramızda zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Kayınpederimle de aramda husumet bulunuyordu. Bana iftira attıklarını düşünüyorum. Kızım ara ara gelip, bana dokunuyordu. Ben de bu konuda kendisini uyarmıştım. Hatırlamadığım bir zamanda oyun oynarken kızımın poposunu ısırmıştım. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.



Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, M.Ş. hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 22 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.



Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son karar duruşmasında, savcı da mütalaada, iddianamede yer alan mesajları tekrarlayıp, suçun sabit olduğunu ve çocuğun cinsel istismarı suçundan ceza verilmesini talep etti.



M.Ş., son savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Ben böyle bir şey yapmadım. Benim çocuğum pırlanta kadar temiz. Ben o mesajları eşim benden boşanmaması için gönderdim. Beraatımı talep ediyorum.” dedi.



Mahkeme heyeti, M.Ş.’yi, çocuğun cinsel istismarı suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun öz kızına yönelik olması ve birden fazla gerçekleşmesinden dolayı da ceza 18 yıl 9 aya çıkartıldı.