9 yaşındaki kızına ve çocuklara tacizde bulunan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden şahsın yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, açıklamasında "Sosyal medyada kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır" ifadelerini kullandı.

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığını belirten Yerlikaya, "Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.