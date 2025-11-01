9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

İstanbul Ümraniye'de aile içi tartışma katliamla sona erdi.

Olay akşam saatlerinde Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Fatih Y. henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda baba Fatih Y. 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y'ye bıçakla saldırdı.

KARDEŞİNE DE BIÇAKLA SALDIRDI

Aynı apartmanda ikamet eden ve olayı öğrenince müdahale etmek isteyen amca Metin Y. de araya girmek isterken kardeşinin saldırısına uğradı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile amca Metin Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan baba Fatih Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.