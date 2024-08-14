9 yaşındaki Serhat’ın acı sonu: Sulama kanalında boğuldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.



Kırsal Yönlü Mahallesi'nde sulama kanalına giren Serhat Çelik akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.



Çevredeki vatandaşların da desteğiyle sudan çıkarılan Serhat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.