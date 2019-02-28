2017 yılında bir meşrubat firmasının başlattığı kampanyaya katılmak isteyen 9 yaşındaki Elif Deniz Akyol, 6 kapak toplayarak babasıyla birlikte birkaç markete gitti. Bardaklarını alamayan Elif, okulda gördüğü tüketici haklarıyla ilgili bir dersten yola çıkarak şikayetini babasıyla birlikte hem meşrubat firmasına hem de Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundu.

Firma yaklaşık1 ay sonra Akyol ailesine 6 adet bardak gönderdi.

241 BİN 413 LİRA CEZA

Ailenin başvurusunu değerlendiren Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ise 17 Aralık 2018'de aileye bir cevap gönderdi. Değerlendirmede, bazı satış noktalarına hediye gönderilmediği, bazı satış noktalarının hediye ürünü tüketiciye vermedikleri, bazı satış noktalarının da kampanyaya katılmadığının belirlendiği belirtildi. 2 sayfalık metnin sonuç bölümünde ise tüketicinin hangi satış noktalarının kampanyaya dahil olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olamadığı ve tüketicinin eksik bilgilendirmeyle yanıltıldığı ifade edildi. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre firmaya 241 bin 413 lira idari para cezası verildiği ve reklamın durdurulduğu belirtildi.

"BENİM GİBİ BİNLERCE KİŞİNİN MAĞDUR EDİLDİĞİNİ ÖĞRENDİM"



Konuyla ilgili Dalaman Gazetesi'nde görüşlerine yer verilen Elif Deniz Akyol, "Reklamları izledikten sonra biriktirdiğim kapaklarla bardakları almaya gittim. Bardak vermedikleri gibi başka marketlere yönlendirdiler. Babam aracılığıyla Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundum. Benim gibi binlerce kişinin mağdur edildiğini öğrendim. Hakkımın korunduğunu bilmek beni sevindirdi. Bundan sonra bu tür haksızlıklar gördüğümde gerekli yerlere şikayette bulunacağım" dedi.

Kaynak: Dalaman Gazetesi

