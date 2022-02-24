9 yaşındaki Yağız Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Ayşegül Öziç ve Mert Öziç çiftinin 9 yaşındaki oğlu Yağız Öziç, çarşamba günü rahatsızlandı. Bir gün sonra ateş ve halsizlik şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Yağız'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Evde tedavi gören Yağız'ın durumu cuma günü ağırlaştı. Hastaneye kaldırılan Öziç, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yağız, gözyaşları arasında Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, Yağız ile aynı okulda okuyan kardeşi Metin Ayaz Öziç'e (7) ağabeyinin hastanede tedavi olduğu söylendi.

'ELİ, AYAĞI ÇOK SOĞUKTU, KONUŞACAK HALİ YOKTU'



Yaşananları anlatırken ayakta durmakta zorlanan Ayşegül Öziç, "Yağız da gece ateşlenince hastaneye götürdük. Test yapamayacaklarını söyleyip sabah Covid-19 testi için gelmemizi istediler. Bütün gece halsizdi, uyuyamadı. Perşembe günü sabah erken saatlerde hastaneye gidip testini yaptırdık. Ateşi 38,5 çıktı. Eve döndüğümüzde durumu kötüleşmeye başladı. Bir şeyler yedirmek istedik ama kusuyordu" dedi.

Ayşegül Öziç ve Mert Öziç

Daha sonra testinin pozitif çıktığını öğrendiklerini belirten annen Öziç, "Cuma günü uyandı, bir şeyler yedikten sonra doktorun tavsiye ettiği şurubu içirdim. Eli, ayağı çok soğuktu ve konuşacak hali yoktu. Yağız sadece babasına, 'Baba ben öleceğim. Beni kurtar' demiş. Durumunun daha da kötüye gittiğini görünce ambulans çağırdık. Oğlum o gün hastanede yaşamını yitirdi" diye konuştu.



"YAPABİLDİĞİMİZ, SADECE ONUN GİDİŞİNİ İZLEMEK OLDU"



Oğlunun hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını belirten Mert Öziç ise, "Hem çok sağlıklı hem de çok hareketli bir çocuktu. Tüm bu olanlara küçük kalbi sadece 2 gün dayanabildi. Bizim tek yapabildiğimiz, onun gidişini izlemek oldu" sözlerini kullandı.