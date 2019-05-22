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Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun, inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Dün bir inşaat alanındaki kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen müteahhit Emrah D'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Müteahhit Emrah D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Baran Geldi, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki inşaat alanında bulunan çukura düşmüş, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çukurdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
9 YAŞINDAKİ BARAN İNŞAAT ÇUKURUNA NASIL DÜŞTÜ? (VİDEO)