9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, bazada yakalandı

Kayseri'de "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü C.M.K. (25), saklandığı bazanın içinde yakalandı.

9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, bazada yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, " ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü C.M.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda firari hükümlünün belirlenen adresine düzenlendi.

Hükümlü, saklandığı bazanın içinde yakalandı.

9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, bazada yakalandı - 1

Gözaltına alınan C.M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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