9 yıl önce ehliyeti iptal edildi, makas atarken yakalandı

Diyarbakır'da trafikte aracıyla makas atarken kameraya yakalanan sürücü gözaltına alındı, 53 bin 753 TL para cezasına çarptırıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yaptıkları denetimlerde, bir sürücünün makas atarak ilerlediğini tespit etti.



Kimliği tespit edilen ve evinden gözaltına alınan sürücünün, 9 Aralık 2016’da ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı.



53 bin 753 TL idari para cezası verilen sürücü, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.