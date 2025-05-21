9 yıl önce ehliyeti iptal edildi, makas atarken yakalandı
Diyarbakır'da trafikte makas atan sürücüye 53 bin 753 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin 2016'da iptal edildiği anlaşıldı.
Diyarbakır'da trafikte aracıyla makas atarken kameraya yakalanan sürücü gözaltına alındı, 53 bin 753 TL para cezasına çarptırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yaptıkları denetimlerde, bir sürücünün makas atarak ilerlediğini tespit etti.
Kimliği tespit edilen ve evinden gözaltına alınan sürücünün, 9 Aralık 2016’da ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı.
53 bin 753 TL idari para cezası verilen sürücü, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
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