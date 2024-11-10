9 yıl sonra bir ilk: Kabine, Çankaya Köşkü'nde toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programları kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma töreni programına katıldı. Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, ardından Kabine toplantısına geçti.

GÜNDEMDE NE VAR?



Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendiriliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun da kabine toplantısında ele alınan başlıklar arasında yer alıyor.



Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılan gündem maddeleri arasında.



Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 2015 yılında geçilmesinin ardından Çankaya Köşkü'nde kabine toplantısı yapılmamıştı.