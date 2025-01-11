9 yıl sonra kapanan cinayet dosyası: Firari şüpheli yakalandı
Çanakkale'de 2015 yılında işlenen cinayetin firari şüphelisi 9 yıl sonra yakalandı. Rize'de aranan şüphelinin Çanakkale merkezde akrabalarının yanında olduğu tespit edildi.
25 Kasım 2015 tarihinde Gelibolu ilçesinde meydana gelen olayda M.A., B.A. (46) tarafından ateşli silahla öldürülmüş, şüpheli ise firar etmişti.
Arama çalışmaları kapsamında, B.A.'nın memleketi olan Rize'de sahte kimlik kullanarak yaşadığı yönündeki bilgiler yeniden değerlendirildi.
RİZE'DE ARANIYORDU, ÇANAKKALE'DE BULUNDU
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık 2024'te Rize'de kapsamlı saha çalışmaları başlattı.
Yağcılar Köyü'nde yürütülen araştırmalar sonucunda, şüphelinin Çanakkale merkezde akrabalarının yanında yaşadığı tespit edildi.
9 Ocak’ta tarihinde Çanakkale merkezde düzenlenen operasyonda B.A., polise teslim oldu.
DOSYA KAPATILDI
Yapılan ev aramasında 2 adet dürbün, 1 adet av tüfeği, 85 adet kartuş, 85 adet 9x19 çapında fişek ile kardeşlerine ait 2 sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
9 yıldır açık olan cinayet dosyası, polis ekiplerinin başarılı çalışmaları ile kapatıldı.
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