9 yolculu taksi kaza yaptı: 10 yaralı

Edirne’den aldığı 9 yabancı uyruklu yolcuyu İstanbul’a getiren Adnan Yılmaz idaresindek ticari taksi, Büyükçekmece'de önünde seyreden Gürkan Kuran yönetimindeki akaryakıt tankerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi bariyerlere çarparak durabildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan taksi sürücüsü ile Afganistan uyruklu 9 yolcu hastaneye kaldırıldı.



Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

