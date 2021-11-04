9 yolculu taksi kaza yaptı: 10 yaralı

İstanbul'un TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır mevkisindeki trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazada bir taksiye 9'u yolcu 10 kişinin bindiği ortaya çıktı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 07:15

9 yolculu taksi kaza yaptı: 10 yaralı

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Taksici seyir halindeyken at yarışı izledi

Taksici seyir halindeyken at yarışı izledi

’den aldığı 9 yabancı uyruklu yolcuyu ’a getiren Adnan Yılmaz idaresindek ticari taksi, Büyükçekmece'de önünde seyreden Gürkan Kuran yönetimindeki akaryakıt tankerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi bariyerlere çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan taksi sürücüsü ile Afganistan uyruklu 9 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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