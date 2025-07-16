90 bin camide eş zamanlı olarak sela okundu

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Bugün darbe girişimi gecesi olduğu gibi yine camilerden selalar okundu.

Sala ile birlikte cami minarelerinin ışıkları da yakıldı. Işıklar sabaha kadar açık kalacak.

Bu sene 15 Temmuz sebebiyle 81 ilde anma ve dua programları gerçekleşirken, 81 bin hatmin duası da yapılacak.

Bu sabahsa tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.