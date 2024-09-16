90 yaşındaki 3 arkadaş uzun yaşamın sırrını paylaştı: "Her sabah içeriz"

"KIŞIN HER SABAH İÇERİZ"



3 arkadaştan biri olan Pakize Tosun, üç arkadaşın yapımı zor olan tarhanayı birlikte yaptıklarını söyleyerek nasıl yaptıklarını anlattı.



"Tarhana için kırmızı acılı ve tatlı biberler, domates, tuz ve soğan doğranır, içine tarhana otu eklenir sonra kaynatılır ve soğumaya bırakılıyoruz. Soğuyunca bu kez de biberlerin kabuklarının ve domateslerin çekirdeklerinin çıkması için çalışma yaparız" diye anlatan Tosun bu işlemlerden sonra yoğurt ve un katılarak karıştırıldığını söyledi.



Karışımın leğende bir hafta kadar bekletildiğini belirten 90 yaşındaki kadın "Sonra evlerin dam başlarına çıkartarak burada temiz bezler üzerine kuruması için küçük küçük parçalar halinde konur. Burada yine bir hafta kadar kalır bu süre içinde küçük parçalar alt üst edilir. Kuruma bitince bu kez elekten tekrar geçilir ve yine gölge bir yerde kuruması sağlanır ev tarhanası bir aydan fazla zamanda oluyor. Zahmetli oluyor." dedi.