90 yaşındaki 3 arkadaş uzun yaşamın sırrını paylaştı: "Her sabah içeriz"

Manisa'da yaşayan 90 yaşındaki 3 komşu uzun yaşamlarının sırrını paylaştı.  Sağlıklı ve uzun ömürlerini tarhana çorbasına borçlu olduklarını belirter

90 yaşındaki 3 arkadaş uzun yaşamın sırrını paylaştı: "Her sabah içeriz"

'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki Pakize Tosun , Ümmü Kılıç  ve Ümmü Ergin  her yıl kışlık yiyeceklerini birlikte hazırlıyorlar.

Özellikle ev tarhanasını mutlaka üçü birlikte yapıyor. 90 yaşındaki üç mahalle arkadaşı ve gelinleri ile birlikte evlerinin üstündeki betonun üzerine sabahın ilk ışıklarında birlikte yaş olan tarhanaları kuruması için birlikte sermeye başladı.

90 yaşındaki 3 arkadaş uzun yaşamın sırrını paylaştı: "Her sabah içeriz" - 1

"KIŞIN HER SABAH İÇERİZ"

3 arkadaştan biri olan Pakize Tosun, üç arkadaşın yapımı zor olan tarhanayı birlikte yaptıklarını söyleyerek nasıl yaptıklarını anlattı.

"Tarhana için kırmızı acılı ve tatlı biberler, domates, tuz ve soğan doğranır, içine tarhana otu eklenir sonra kaynatılır ve soğumaya bırakılıyoruz. Soğuyunca bu kez de biberlerin kabuklarının ve domateslerin çekirdeklerinin çıkması için çalışma yaparız" diye anlatan Tosun bu işlemlerden sonra yoğurt ve un katılarak karıştırıldığını söyledi.

Karışımın leğende bir hafta kadar bekletildiğini belirten 90 yaşındaki kadın "Sonra evlerin dam başlarına çıkartarak burada temiz bezler üzerine kuruması için küçük küçük parçalar halinde konur. Burada yine bir hafta kadar kalır bu süre içinde küçük parçalar alt üst edilir. Kuruma bitince bu kez elekten tekrar geçilir ve yine gölge bir yerde kuruması sağlanır ev tarhanası bir aydan fazla zamanda oluyor. Zahmetli oluyor." dedi.

90 yaşındaki 3 arkadaş uzun yaşamın sırrını paylaştı: "Her sabah içeriz" - 2

"EV TARHANASI YE UZUN YAŞA"

"Biz kış aylarında her sabah kahvaltımızda tarhana çorbası yaparız." diyen Tosun, "Tereyağı üzerine domates sosu yaparak lezzetli olur. Besleyici özelliği var. Ramazan ayında bile orucumuzu tarhana çorbası ile açarız. Küçük çocuklarımıza da yedirmekteyiz. Tarhana ile uzun ömürlü olun. Bizim buralarda bir söz vardır 'Tarhana tarlaya kadar, bulgur öğleye kadar' dense de tarhananın yeri bizde başkadır." diyerek uzun ömürlerinin sırrının tarhana çorbasına bağlı olduğunu ifade etti.

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