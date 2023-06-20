900 kilogram deniz patlıcanı denize salındı

İzmir Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. İhbar üzerine Samurlu Mahallesi Oto Sanayi Sitesi'nde bir dükkan içerisinde yasadışı yollarla avlanan, 17 bidon içerisinde yaklaşık 900 kg canlı deniz patlıcanı olduğu belirlendi.

17 bidon içerisindeki canlı deniz patlıcanlarına el koyulurken, deniz patlıcanları Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi Komutanlığı'na götürerek türün ve deniz ekosistemi dengesinin korunması amacıyla denize salındı.