900 yıllık kitap için harekete geçildi: İngiltere'den iadesi isteniyor

İslam tarihine ışık tutan, 1100'lü yıllarda yazılan İbnü'l-Ezrak el-Fariki'nin 'Tarihu Meyyafarikin ve Amid' isimli kitabının bilinen 3 cildinden 1'inin orijinali, İngiltere’nin başkenti Londra'daki British Museum'da muhafaza ediliyor. Artuklular döneminde yaşayan İbnü'l-Ezrak el-Fariki'nin Irak, Suriye ve Doğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerine yaptığı gezileri, tanıştığı halife, sultan ve vezir gibi önemli kişileri, gördüğü tarihi binaları ve şahit olduğu olayları ayrıntılı biçimde anlattığı eserin yurt dışına nasıl götürüldüğü ile ilgili bilgi bulunmazken, Arapça yazılan kitabın cildine ait fotokopilerse Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nin internet sitesinde sergileniyor. Mardin Medreselerini Koruma ve Yaşatma Derneği, cildin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne talepte bulundu. Müdürlük de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na konu ile ilgili yazı yazdı.



'EN KISA ZAMANDA MARDİN'E GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ'



Kitap cildinin iadesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Dernek Başkanı İbrahim Yüksel, "İbnü'l-Ezrak el-Fariki, Hüsamiye Medresesi'nin inşasında ve bu medresede medeniyetimizin ilk kütüphanesi ile ilk Artuklu Resmi Devlet Şehitliği'nin kurulmasında etkin rol aldı. Bu dönemde yazdığı muhteşem bir tarih kitabı var. 3 ciltlik tarih kitabının 1 cildi British Museum'da bulunuyor. Mardin Valiliği nezdinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz üzerinden girişimde bulunarak kitabın iade sürecini başlattık." dedi.