Alınan bilgiye göre, Dağpınar Mahallesi'nde Muhsin Özdemir'in (92) yalnız yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği alevleri, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangında, Özdemir hayatını kaybetti. Yoğun alev ve dumandan dışarı çıkamadığı sanılan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.