Alınan bilgiye göre, Dağpınar Mahallesi'nde Muhsin Özdemir'in (92) yalnız yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.
Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği alevleri, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangında, Özdemir hayatını kaybetti. Yoğun alev ve dumandan dışarı çıkamadığı sanılan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
92 yaşında evde çıkan yangında öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'nın Menteşe ilçesinde tek başına yaşayan 92 yaşındaki Özdemir, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dağpınar Mahallesi'nde Muhsin Özdemir'in (92) yalnız yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.