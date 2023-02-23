92 yaşındaki depremzede: Böylesini ilk defa yaşadım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 12 çocuk ve 185 torun sahibi Musa Mehmet Dağ'ın (92) Tekir Mahallesi'ndeki evi de hasar gördü.
Yaşlılığa bağlı yürüme güçlüğü çeken Dağ, eşi Senem Dağ (76) ile evde mahsur kaldı. Çift, oğulları tarafından kurtarıldı. Yaşlı çift, depremin ardından Aydın'ın İncirliova ilçesinde damatları Durdu Kaşık'ın (52) yanına yerleşti.
''ÇOK DEPREM GÖRDÜM AMA BÖYLESİNİ İLK DEFA YAŞADIM''
Bu yaşına kadar ilk defa böyle deprem yaşadığını belirten Musa Mehmet Dağ, "Bu yaşıma kadar çok deprem gördüm ancak böylesini ilk defa yaşadım. 6 yakınımı kaybettim. Büyük bir gürültüyle sarsıldık. Evimizdeki hasar büyük. Beni evden oğullarım çıkardı. Kurtulduktan sonra çadırda yaşamaya başladık. Çok zor zamanlar yaşadık." dedi.
''AKLIMA GELDİKÇE ELİM AYAĞIM TİTRİYOR''
Senem Dağ ise "Deprem anında eşim yürüyemediği için onu bırakıp, gidemedim. Çocuklarını arayıp, yardım istedim. Gelip, babalarını battaniye yardımı ile evden çıkardılar. Yukarıdan beton parçaları aşağı düşüyordu. Allah korudu, neyse ki hiçbiri bizlere isabet etmedi. Çok korktuk. Aklıma geldikçe elim ayağım titriyor. Burada bile bazen evin her yeri sallanıyor zannediyorum." diye konuştu.
''MAHALLENİN YÜZDE 80'İ YIKILDI''
Depremin ardından kayınpederi ve kayınvalidesini evinde ağırlayan Durdu Kaşık ise şöyle konuştu:
''Yakınlarımızla yaptığımız görüşmede mahallenin yüzde 80'inin yıkıldığını ve kendilerinin kurtulduğunu öğrendik. Eve giremedikleri için daha sonra kurulan çadırlara yerleşmişler. Depremin 3'üncü günü Kahramanmaraş'a gidebildik. Kayınpederimi ve kayınvalidemi aldıktan sonra da ertesi gün ayrıldık.''