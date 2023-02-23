92 yaşındaki depremzede: Böylesini ilk defa yaşadım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 12 çocuk ve 185 torun sahibi Musa Mehmet Dağ'ın (92) Tekir Mahallesi'ndeki evi de hasar gördü.

Yaşlılığa bağlı yürüme güçlüğü çeken Dağ, eşi Senem Dağ (76) ile evde mahsur kaldı. Çift, oğulları tarafından kurtarıldı. Yaşlı çift, depremin ardından Aydın'ın İncirliova ilçesinde damatları Durdu Kaşık'ın (52) yanına yerleşti.

''ÇOK DEPREM GÖRDÜM AMA BÖYLESİNİ İLK DEFA YAŞADIM''



Bu yaşına kadar ilk defa böyle deprem yaşadığını belirten Musa Mehmet Dağ, "Bu yaşıma kadar çok deprem gördüm ancak böylesini ilk defa yaşadım. 6 yakınımı kaybettim. Büyük bir gürültüyle sarsıldık. Evimizdeki hasar büyük. Beni evden oğullarım çıkardı. Kurtulduktan sonra çadırda yaşamaya başladık. Çok zor zamanlar yaşadık." dedi.