İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışma sonucu, bazı sosyal medya hesaplarının İsrail propagandası yaptığı tespit edildi.

Tespit üzerine 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verildi.

Erişim engeline gerekçe olarak milli güvenliği tehdit ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yapılması gösterildi.