93 yaşında corona virüsü yendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde corona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.



Sakarya'nın Hendek ilçesinde oturan ve kalp yetmezliği ile kronik rahatsızlıkları bulunan Fatma Karakaş, corona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Fatma Karakaş, 17 gün süren corona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu.

Alkışlarla taburcu olan Karakaş, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.