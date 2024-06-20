94 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta 94 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Bayraktasma, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bayraktasma için askeri tören düzenlendi.

94 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti

Kore Savaşı'nda görev yapan gazi Hüseyin Bayraktasma, yaşlılığa bağlı olarak 94 yaşında hayatını kaybetti.

Beş çocuk babası Bayraktasma için ikindi namazını müteakiben Uzunmehmet Camisi avlusunda askeri tören düzenlendi. 

94 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti - 1

Törene Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Murat Apaydın, Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş ve sevenleri katıldı.

Bayraktasma'nın cenazesi, Asri Mezarlığı'ndaki gaziler mezarlığında toprağa verildi.

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