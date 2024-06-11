95 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti

Muğla'da Mustafa Harımcı (95) idaresindeki otomobil, Fethiye-Muğla karayolu, Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi Eski Hal Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Harımcı ağır yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Harımcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.