96 kişinin yaşamını yitirmişti! Apartmana ruhsat veren kamu çalışanlarına dava

Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi.



Tutuklanan Müteahhit Hasan Alpargün’ün Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan yargılaması sürürken, mahkeme heyeti tarafından binanın yıkılması ile ilgili Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden istenen bilirkişi raporu hazırlandı.



Dava dosyasına giren 6 öğretim üyesinin hazırladığı 46 sayfalık bilirkişi raporunda, Alpargün Apartmanı’nın neden yıkıldığı ile ilgili teknik bilgiler yer aldı. Apartmanın bazı kolonlarında yeterli miktarda demir kullanılmadığına dikkat çekilen raporda, “Kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların da katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.



MÜTEAHHİTE 62 KEZ MÜEBBET



Yıkılan binanın, yapıldığı yılda yürürlükte bulunan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirtilen raporda, binadan alınan karot numunelerinde gerçekleştirilen deneylerde, kullanılan betonun da kalitesiz olduğu ifade edildi.



Betonun en düşük basınç dayanım şartını sağlayamadığı, yapı imalatında projede yer almayan detayların olduğu, deprem yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmadığının tespit edildiği kaydedildi. Alpargün, 27 Eylül 2024’te 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



22 YIL 6 AY HAPİSLERİ İSTENDİ



1994 yılında Seyhan Belediyesi’nin sorumluluk sahasında bulunan bölgedeki binanın yapımına izin verilmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma da tamamlandı.



Dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ile belediyede görevli Harita Şube Şefi Gökalp Çubukçu, İnşaat Mühendisi Ferhat Yağ, Mimar Sevda Canpolat, Makine Mühendisi İmran Arısoy ve iskan komisyonu üyesi Can Mustafa Eren hakkında da "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



İddianamede, apartman "kusurlu yapı" olarak değerlendirildi. Kusurlu inşa edilen yapıya ruhsat ve kullanım izni verilmesi nedeniyle belediye çalışanlarının sorumluluklarının bulunduğuna dikkat çekildi. Tutuksuz 7 sanığın yargılaması, ilerleyen günlerde başlayacak.