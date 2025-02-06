96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nda anma etkinliği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerde yıkıma uğrayan şehirlerden Adana'da, saatler 04.17'yi gösterdiğinde 96 kişiye mezar olan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda anma etkinliği düzenlendi. Anmaya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yakınlarını kaybedenler katıldı. Törende Adana’da depremde yaşamını yitiren 418 kişi anıldı.



Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası alan müteahhit Hasan Alpargün'e indirim uygulanmamasını istedi. Gözyaşlarına engel olamayan vatandaşlar, o gün yaşadıklarını durumu büyük üzüntüyle anlattı.



56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın sağ kurtulan Akgün Üregen ise davanın devam ettiğini, bilirkişi raporunun beklendiğini söyleyip, 7 Mayıs'ta görülecek duruşmada kendilerine destek olunmasını istedi.



Deprem günü yaşadıklarını aktaran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise o gece Adana Valisi ile görüştüğünü belirtip, "Bu apartmanları yapanların hepsi kaçacak. Hemen yurt dışı yasağı koyun’ dedim. Biliyorum çünkü onların hepsini" dedi. Konuşmaların ardından depremde ölenlerin anısına alana karanfil bırakıldı. Anma etkinliği, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.