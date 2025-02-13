96 kişiye mezar olan bina için 7 kamu görevlisine dava

Adana ’nın Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü KKTC’ye kaçtı. Alpargün, Lefkoşa’da polise teslim olup Adana’ya getirildi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İHMALLER ZİNCİRİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA Dava dosyasına giren 46 sayfalık bilirkişi raporunda ise Alpargün Apartmanı’nın neden yıkıldığı ile ilgili teknik bilgiler yer aldı. Apartmanın bazı kolonlarında yeterli miktarda demir kullanılmadığına dikkat çekilen raporda, “Kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların da katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir.” denildi. Yıkılan binanın, yapıldığı yılda yürürlükte bulunan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirtilen raporda, binadan alınan karot numunelerinde gerçekleştirilen deneylerde, kullanılan betonun da kalitesiz olduğu ifade edildi. Betonun en düşük basınç dayanım şartını sağlayamadığı, yapı imalatında projede yer almayan detayların olduğu, deprem yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmadığının tespit edildiği kaydedildi. Alpargün, 27 Eylül 2024’te 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAMU GÖREVLİLERİNE DAVA AÇILDI



1994 yılında Seyhan Belediyesi’nin sorumluluk sahasında bulunan bölgedeki binanın yapımına izin verilmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma da tamamlandı.



Dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ile belediyede görevli Harita Şube Şefi Gökalp Çubukçu, İnşaat Mühendisi Ferhat Yağ, Mimar Sevda Canpolat, Makine Mühendisi İmran Arısoy ve iskan komisyonu üyesi Can Mustafa Eren hakkında da bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



İddianamede, apartman kusurlu yapı olarak değerlendirildi.



Kusurlu inşa edilen yapıya ruhsat ve kullanım izni verilmesi nedeniyle belediye çalışanlarının sorumluluklarının bulunduğuna dikkat çekildi.



İskan komisyon raporunda imzası olan Alim Erdoğan ve Ferhat Yağ’ın meslek ve görevinden dolayı yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumluluklarının bulunduğu vurgulanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:



“Sitare Koçoğlu’nun kusurlu beton ve demir imalatından sorumlu olduğu, yapı ruhsatında ‘kontrol eden’ kısmına imzası olan Gökalp Çubukçu’nun yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumlu olduğu, belgede imzası bulunanlardan Sevda Canbolat, İmran Arısoy, Can Mustafa Eren’in görevlerini gereği gibi yerine getirmeyerek yıkılan binada göçük altında kalmaları sonucu 96 kişinin ölümüne neden oldukları, ilgili kamu görevlilerinin ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep olunur.”