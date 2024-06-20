96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı için yeni bilirkişi raporu: Bazı kolonlarda yeterince demir kullanılmamış

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılması sonucu 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'na ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, bazı kolonlarda yeteri kadar demir kullanılmadığı belirtildi.

96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı için yeni bilirkişi raporu: Bazı kolonlarda yeterince demir kullanılmamış

'da 6 Şubat 2023'teki merkezli depremde yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirdiği 14 katlı apartmanla ilgili hazırlanan yeni bilirkişi raporu, dava dosyasına eklendi.

Raporda, binadaki bazı kolonların farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü anlatıldı.
 
Binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılandığı dava dosyasına, Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu eklendi.

Raporda, Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmana ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı için yeni bilirkişi raporu: Bazı kolonlarda yeterince demir kullanılmamış - 1

"PERDE UÇLARINDA DEMİR BULUNMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Yapının bazı kolonlarındaki kusurların belirtildiği raporda, şu bilgiler aktarıldı:

"Bazı kolonlarda yeteri kadar demir kullanılmadığı, kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların da katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir."

Raporda, binadan alınan karot numunelerinde gerçekleştirilen deneylerde, apartmanda kullanılan betonun en düşük basınç dayanım şartını sağlayamadığının belirlendiği paylaşıldı.

96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı için yeni bilirkişi raporu: Bazı kolonlarda yeterince demir kullanılmamış - 2

Binanın, yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı anlatılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Yapı imalatında projede yer almayan detayların olduğu, deprem yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmadığı, projedeki uyumsuzlukların denetim aşamasında tespit edilmediği belirlenmiştir."

Hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edilen Alpargün'ün yargılandığı davanın üçüncü duruşması, 27 Haziran'da görülecek.

GÜNÜ KKTC'YE GİTTİĞİ BELİRLENMİŞTİ

'da depremde yıkılması sonucu 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti.

96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı için yeni bilirkişi raporu: Bazı kolonlarda yeterince demir kullanılmamış - 3

Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, 'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını 'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

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