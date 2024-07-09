97 kişiye mezar olan binanın müteahhidine tahliye

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’da yıkılan 97 kişinin hayatını kaybettiği Özkan City Blokları ile ilgili davanın ikinci duruşmasında müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan için tahliye kararı verildi. Mehmet Özkan'ın yıkılan binalarla ilgili diğer dosyalardan tutukluğunun devam ettiği bildirildi.



Hatay'ın Antakya ilçesinde, müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edilen Özkan Gold City Blokları, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı ve 97 kişi yaşamını yitirdi. Binayla ilgili açılan davanın ikinci duruşması, bugün, Hatay 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık müteahhit Mehmet Özkan, "Bizim dışarıda ailemiz var. 16 aydır çok kötü bir haldeyiz" dedi.



Savunmaların ardından mahkeme heyeti, müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan hakkında tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, tahliye kararı verdi. Dava ertelendi. Karar, yakınlarını kaybeden ailelerin tepkisine neden oldu.



Mehmet Özkan'ın yıkılan binalarla ilgili diğer dosyalardan tutukluğunun devam ettiği kaydedildi.