97 orman yangınına soruşturma. 15 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangını soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bu yana çıkan 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerin başlatıldığını hatırlattı.

Bakan Gürlek, bu soruşturmalar kapsamında tespit edilen 69 şüpheliden 15'inin tutuklandığını, 30'u hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Ayrıca bu şüphelilerden bir kişinin gözaltında olduğu ve iki şüpheli hakkında da yakalama kararı olduğu bilgisi paylaşıldı.

22-30 Ağustos tarihleri arasında çıkan orman yangınlarına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin de bilgi veren Gürlek, tespit edilen 23 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını bildirdi.