97 yaşındaki annesini döven oğul tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde 97 yaşındaki annesini döven kişi tutuklandı. Yaşlı kadının beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

97 yaşındaki annesini döven oğul tutuklandı

Ağabeyi M.P.'nin (64) Karataş Mahallesi'ndeki evinde yaşayan annesi Leman P.'yi (97) görmeye giden İ.P., annesinin evde hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı yaşlı kadının beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

İ.P., annesinin ağabeyi tarafından dövüldüğünü savunarak şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan M.P., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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