98 milyon liralık ilaç operasyonu: 28 gözaltı

Şebekenin ilaçlar için İran vatandaşlarından 5 milyon 300 bin euro para aldığı, KDV iadesi olarak da 1 milyon 664 bin lira para aldıkları belirlendi.



Yurtdışına ilaçlar yerine boş kutular veya herhangi bir etkisi olmayan ilaçların gönderildiği iddia edildi.



Suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 28 kişi yakalnadı. Sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin