98 milyon liralık ilaç operasyonu: 28 gözaltı

Ticaret Bakanlığı, ihracat değeri yaklaşık 98 milyon lira olan 11 farklı sahte ilacın 2020-2022 yılları arasında İran’a satıldığını tespit etti.
Başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütü elebaşı D.T. ve yakın akrabalarının yönettiği 16 farklı ilaç firmasında görev alan 38 kişi belirlendi.
Şebekenin ilaçlar için İran vatandaşlarından 5 milyon 300 bin euro para aldığı, KDV iadesi olarak da 1 milyon 664 bin lira para aldıkları belirlendi.
Yurtdışına ilaçlar yerine boş kutular veya herhangi bir etkisi olmayan ilaçların gönderildiği iddia edildi.
Suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 28 kişi yakalnadı. Sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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