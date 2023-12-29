98 milyon liralık ilaç operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul'da ihraç edilmiş gibi gösterdikleri ilaçlar yerine boş kutu veya etkisi olmayan ilaçlar gönderdiği belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

98 milyon liralık ilaç operasyonu: 28 gözaltı

Ticaret Bakanlığı, ihracat değeri yaklaşık 98 milyon lira olan 11 farklı sahte ilacın 2020-2022 yılları arasında İran’a satıldığını tespit etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütü elebaşı D.T. ve yakın akrabalarının yönettiği 16 farklı ilaç firmasında görev alan 38 kişi belirlendi.

98 milyon liralık ilaç operasyonu: 28 gözaltı - 1

Şebekenin ilaçlar için İran vatandaşlarından 5 milyon 300 bin euro para aldığı, KDV iadesi olarak da 1 milyon 664 bin lira para aldıkları belirlendi.

Yurtdışına ilaçlar yerine boş kutular veya herhangi bir etkisi olmayan ilaçların gönderildiği iddia edildi.

98 milyon liralık ilaç operasyonu: 28 gözaltı - 2

Suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 28 kişi yakalnadı. Sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...