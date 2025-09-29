984 milyon lira dolandırıcılığa darbe

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyonlar sürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 537 kişinin 984 milyon lirasını dolandıran şebekenin çökertildiğini bildirdi.

41 TUTUKLAMA



Tekirdağ merkezli 18 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlarda yakalanan 46 şüpheliden 41'inin tutuklandığı, 5'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Yüksek kar vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar lira işlem hacminin bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi."

