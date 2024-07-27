99 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 99 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

99 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 99 kilogram kaçak ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince bir mekana düzenlendi. Yapılan aramalarda 99 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs Y.K. hakkında da adli işlem başlatıldı.

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