99 kişiye mezar olmuştu: Ebrar Sitesi'nde ihmaller zinciri

Depremde 99 kişiye mezar olan Ebrar Stesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.



Raporda zemin etüt raporu yetersiz olduğu, betonun öngörülen standartlara uygun olmadığı, bazı çelik donatılarının da kalite kriterlerini karşılamadığı aktarıldı.



BİN 400 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi, bin 400 kişi ile en fazla can kaybının olduğu yerdi.



22 blok bulunan Ebrar sitesinde sadece F Blok'ta 99 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.



İHMALLER TEK TEK SIRALANDI



Dava dosyasına, Pamukkale Üniversitesi'nden 7 akademisyenin hazırladığı yeni bilirkişi raporu eklendi. Raporda ihmaller tek tek sıralandı.



Buna göre inşaatta kullanılan beton, C20 sınıfı için öngörülen standartlara uygun değildi.



Çatıdaki dubleksin, yapının ağırlığını artırdığı, bu nedenle taşıyıcı sistemin etkilendiği belirtildi.



Ayruca statik projeleri, belediye proje kontrol birimi tarafından onaylanmıştı.



MÜTEAHHİT VE BELEDİYE KUSURLU BULUNDU



Müteahhit tarafından gerçekleştirilen uygulama, fenni mesul tarafından da denetlenmişti.



Bu kapsamda müteahhit, statik proje müellifi, statik fenni mesul, belediye proje kontrol birimi sorumluları asli kusurlu bulundu.



8 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.