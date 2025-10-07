999 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti: 8 yıla kadar hapis istemi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmişti. Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. ETKİLERİ İKİ AY SÜRDÜ Söz verilen müştekilerden Gökhan A., eşi ve çocuğunun da zehirlendiğini, bir hafta boyunca hastalıklarının, iki ay boyunca da etkilerinin sürdüğünü söyledi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Gökhan A., sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI



Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından toplam 1 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.



Hakim, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



NE OLMUŞTU?



Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan'da, 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmişti.



İşletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmış, işletme ise tedbir amaçlı mühürlenmişti.



İSTENİLEN CEZA



