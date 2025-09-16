999 kişiyi zehirleyen tavuk döner felaketinde iki tutuklama

Kocaeli'de 999 kişinin zehirlendiği tavuk döner faciasına ilişkin yeniden gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk döner satılan işletmeden nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda farklı zamanlarda tavuk döner yiyen kişilerden mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere 999 kişi başvurdu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri işletmecisi E.T. ve döner ustası K.Y., ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşletme de mühürlendi.

287 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Körfez Cumhuriyet savcısı tarafından olay ile ilgili iddianame hazırlandı.

İddianamede; devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarına 999 kişinin başvuru yaptığı, 341 kişinin kolluk birimine ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiği, 54 kişinin mağdur, 287 kişinin ise şikayetçi olduğu belirtildi.

İş yeri işletmecisinin E.T. olduğu, K.Y.'nin döner ustası olarak çalıştığı, tavukların hazırlanmasının ise birlikte yaptığı, tavukları da 29 Mart tarihinde aldıkları iddianamede belirtildi.

Sanıkların tavukları sosladıkları ve dinlemeye bıraktıkları, teslim alınan tavuk etlerinin son kullanma tarihinin 3 Nisan 2025 olduğunun tespit edildiği ifadeleri, iddianamede belirtildi.

8'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcı, iddianamesinde işletmede satışı yapılan gıda maddesi üzerinde yapılan analiz neticesinde dört çeşit bakteri tespit edildiği, gıdanın bu haliyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını, alınan bilirkişi raporunda satışı yapılan gıda maddelerini tüketen kişilerin yaşamını tehlikeye sokabileceği tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan bir yıldan beş yıla kadar hapis, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDILAR

Körfez 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül’de görülen duruşmada; işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Savcılık, karara itiraz etti.

Dosya yeniden incelendi ve sanıkların yeniden tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Yeni karar doğrultusunda dün gözaltına alınan E.T. ve K.Y., sevk edildikleri mahkemece yeniden tutuklandı.