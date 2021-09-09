9 Eylül 2021 corona virüs tablosu: 257 can kaybı, 23 bin 846 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz" dedi.







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