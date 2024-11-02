9’u çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.

