9'uncu kez alkollü yakalandı, ehliyetine 50 yıl el konuldu

Ordu'da daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen, 9'uncu kez alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan 43 yaşındaki sürücünün ehliyetine 50 yıl süreyle el konuldu.

DHA 30.06.2020 - 16:01

9'uncu kez alkollü yakalandı, ehliyetine 50 yıl el konuldu
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde, bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan kontrolde, sürücü D.E.’nin (43) 3.26 promil alkollü olduğu belirlendi.

2070 YILINA KADAR EHLİYETSİZ

9’uncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan D.E.'nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el konuldu.

EHLİYETİNE 93 YAŞINDA KAVUŞACAK

93 yaşına kadar araç kullanamayacak olan sürücüye ayrıca, ''trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'' suçundan 6 bin 147 lira ceza uygulandı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.

VİDEO: ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYINCA DAYAK YEDİ (ARŞİV)

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