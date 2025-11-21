A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA'nın "güç sıralamasında" 2. sırada yer aldı
21.11.2025 18:21
AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için açıklanan "güç sıralamasında" ikinci sırada yer aldı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) söz konusu listesinin zirvesinde, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi yenen Almanya bulunuyor. Listede Yunanistan üçüncü ve Sırbistan ise dördüncü sırada yer aldı.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a övgüde bulunuldu. Açıklamada "Koç Ergin Ataman, canavar gibi bir takım oluşturdu ve perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacakları maçta İstanbul'daki dolu tribünlerin, kahramanlarını karşılamasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.