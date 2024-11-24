A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Macaristan'a konuk olacak

Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.



Ay-yıldızlı ekip, cuma günü oynanan maçta rakibini 26 sayı farkla 92-66 mağlup etti.



Milli takımda bu karşılaşmada, Şehmus Hazer'i 25, Cedi Osman'ın 21, Ercan Osmani'nin 17, Kenan Sipahi ise 10 sayı atarak çift hanelere ulaştı.



Türkiye grupta 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor. Macaristan ise grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetti ve son sırada yer aldı.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek.



Grubun diğer maçında ise lider İtalya, sahasında İzlanda ile karşılaşacak.

MİLLİLER MACARİSTAN'A KARŞI ÜSTÜN

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 10'u resmi 16 müsabakada karşı karşıya geldi.



A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken 5'inde rakibine mağlup oldu.



Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.



İLK MAÇ 1955'TE



A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.



Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.



EN FARKLI GALİBİYET



Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini bu yıl elde etti.



Milli takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 22 Kasım'da İstanbul'da konuk ettiği rakibini 26 sayı farkla 92-66 yendi.



Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.